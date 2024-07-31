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Gündem Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!
Gündem

Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:47:00 -
Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

Hizbullah Hareketi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hamas'a ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük ve samimi lider Heniyye’nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılık ve inatla sürdürüleceği" vurgulandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
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İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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