Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet
Lübnan'daki Hizbullah'tan, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e atılan roket Filistinlileri yurdundan eden yasadışı Yahudi yerleşim birimindeki bir binaya isabet etti.
Katil İsrail ordu radyosunun haberine göre, Yukarı Celile bölgesindeki Shtula yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki bir bina Lübnan'dan atılan roketle vuruldu.
Lübnan'dan İsrail'e 60'a yakın roket atıldı
Olayın maddi hasara yol açtığı ve can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, gün içinde sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'e 60'a yakın roketin atıldığı açıklandı.
Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.
Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
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