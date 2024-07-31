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Dünya Hizbullah'ın İHA'ları katil İsrail'i korkutuyor! GPS hizmetlerinde kesinti yaşanıyor
Dünya

Hizbullah'ın İHA'ları katil İsrail'i korkutuyor! GPS hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-31 03:36:00 -
Hizbullah'ın İHA'ları katil İsrail'i korkutuyor! GPS hizmetlerinde kesinti yaşanıyor

İsrail basını, İsrail genelinde Küresel Konumlama Sistemi'nde (GPS) yaygın kesinti yaşandığını söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıdan bu yana İsrail genelinde GPS sisteminde aksaklık yaşadığı kaydedildi.

Haberde, Hizbullah'ın Beyrut'a yapılan saldırıya yanıt olarak sadece sınıra yakın yerlere değil, İsrail'in tüm şehirlerine de hava saldırısı yapabileceği endişesi karşısında İsrail ordusunun Küresel Konumlama Sistemi'ni kasten devre dışı bırakmasının mümkün olduğu belirtildi.

Kanal 14'ün haberinde "İHA'lara karşı GPS sistemi proaktif olarak engelleniyor." ifadelerine yer verildi.

Coğrafi konum sinyali kesintisi hakkında veri toplama konusunda bilgiler paylaşan "gpsjam" internet sitesinin verileri de GPS sisteminde İsrail genelinde yüksek düzeyde kesinti oldu.

Öte yandan, İsrail'den Walla sitesinin haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'ndan gelecek olası misilleme saldırısına karşı teyakkuza geçti.
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Hava savunma birimleri, radar sistemleri ve hava kuvvetlerinin "yüksek alarm durumunda olduğu" belirtilen haberde, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de de olası saldırıya karşı sığınakların açıldığı bildirildi.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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