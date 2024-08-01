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Gündem Hizbullah saldırıya geçti! Katil İsrail’i füze yağmuruna tuttu
Gündem

Hizbullah saldırıya geçti! Katil İsrail’i füze yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 22:49:00 - 2024-08-01 22:58:58

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız.Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Nasrallah'ın açıklamasının ardından Hizbullah'ın silahlı kanadı İsrail'e onlarca füze fırlattı. İsrail'in de Lübnan'ı bombaladığı belirtiliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e füzelerle saldırı düzenliyor.

"YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİK"

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

Akşam saatlerinde Hizbullah füzeleri fırlatmaya başladı.

İSRAİL DE LÜBNAN'I BOMBALIYOR

Öte yandan İsrail'in de Lübnan'ı bombaladığı belirtiliyor.
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