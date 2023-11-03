Hizbullah Lübnan Sınırında 20 İsrail İşgal Noktasını İşte böyle vurdu

İslami Direniş tarafından yapılan açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

"Kendilerine zulmetmeleri sebebiyle savaşılanlara (savaşma) izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer vermeye kadirdir." (Kuran 22:39)

İslami Direniş'in işgal altındaki Lübnan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Zabdine Kışlası'na saldırı yürüyüşleri yoluyla başlattığı saldırıyla bağlantılı olarak, İslami Direniş savaşçıları aynı anda 3 saat içinde Siyonist düşmanın on dokuz bölgesine ve askeri mevzisine saldırdı. 2 Kasım 2023 Perşembe günü 30:00, güdümlü füzeler, top mermileri ve doğrudan silahlarla doğrudan kayıplara neden oluyor.



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Hedeflenen siteler ve pozisyonlar şu şekildedir:

– Marj, Al-Malikiyah, Jal Al-Deer, Ras Naqoura Maritime, Khirbet Zrariyt, Al_Dhairah.

Pozisyonlar:

– 12/13/14/16, deniz sahası ile Jal Al-Alam arasında.

– 59, Al_Dhairah sitesinin karşısında.

– 62/67 Hadab Al-Bustan'ın karşısında.

– 89/90/91 Ebu Dajaj Dağı ile Khirbet Zrariyt arasında.

– 394/395/396 işgal altındaki Hunin kasabasının karşısı.

"Zafer ancak Aziz ve Hakim olan Allah'tandır." (Kuran 3:126)

Perşembe, 2 Kasım 2023

17 Rabi Al-Thani 1445 H.

İslami Direniş'in açıklaması:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

"Zulme uğradıkları için savaşılanlara izin verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir." (Kuran, 22:39)

İslami Direniş savaşçıları, 2 Kasım 2023 Perşembe günü öğleden sonra işgal altındaki Lübnan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Zebdine Kışlası'nda bulunan işgal tugay komutanlığı karargâhını büyük miktarda patlayıcıyla dolu iki drone kullanarak hedef aldı ve hedeflerini isabetli bir şekilde vurdu. Bahsi geçen kışlalar içerisinde.

"Ve zafer ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır."

Perşembe, 2 Kasım 2023

17 Rabi' al-Thani 1445 H.

İslami Direniş tarafından yapılan açıklama:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kendilerine zulmedildiği için savaşılanlara savaşma izni verildi ve şüphesiz Allah, onlara zafer vermeye kadirdir." (Kuran, 22:39)

2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.50'de İslami Direniş savaşçıları El-Abbad sahasındaki bir gözetleme sistemini uygun silahlarla hedef aldı ve başarılı bir şekilde vurdu.

"Ve zafer ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır."

2 Kasım 2023 Perşembe

17 Rabi' Al-Thani 1445 H

Hizbullah Perşembe günü erken saatlerde Hunin ve A-Malkiya üzerinde İsrail silahlı saldırısını düşürmeyi başardı.

İslami Direniş tarafından yapılan açıklama :

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

“Savaşılanlara, zulme uğramalarından dolayı (savaşma) izni verildi. Ve şüphesiz Allah, onlara zafer kazandırmaya kadirdir.”

2/11/2023 Çarşamba/Perşembe günü saat 12:35'te, İslami Direniş savaşçıları, işgal altındaki Filistin ile sınır bölgeleri üzerinde uçarken, Al-Malkiya ve Hunin köylerinin hava sahasında, kendilerine ait silahlı bir İHA'yı hedef aldı. İsrail düşmanına karadan havaya füze kullanarak doğrudan vurarak anında düşmesine neden oldu.

"Ve zafer ancak güçlü ve hakim olan Allah'tandır." [Kuran 3:126]

Perşembe, 2/11/2023.

17 Rabi' Al-Thani 1445 H.

İslami Direniş, başka bir açıklamasında savaşçılarının El-Abbad sahasındaki gözetleme sistemini uygun silahlarla hedef aldığını ve başarılı bir şekilde vurduğunu duyurdu.

Bu arada İslami Direniş, cihat görevini yerine getirirken şehitliği kucaklayan savaşçısı Ali Ramez Hamzeh için yas tuttu.

İsrail işgal güçleri Perşembe günü Lübnan'daki çeşitli sınır kasabalarının dış mahallelerini bombalamaya devam etti; Odeisseh, Rmyeh ve Aita Al-Shaab çoraklıklarının yanı sıra Murwaheen ve Al-Bustan arasındaki vadiyi de vurdu.

Kaynak: Al Manar