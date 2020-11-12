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Aktüel Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah: "Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız"
Aktüel

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah: "Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 02:24:39 -
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah: "Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız"

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah, örgütün İsrail ile normalleşme yönünde hareket ettiğine ilişkin iddiaların yalan ve iftira olduğunu belirterek "Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız" dedi.

Nasrallah, Lübnan televizyonundaki röportajda, Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin yalnızca sınırların çizimine ilişkin olduğunu ve başka bir şeyin başlangıcı olmadığını dile getirdi.

Nasrallah, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn müzakere dosyasını yönetiyor ve bizler sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyoruz ve onun Lübnan'ın haklarını elde etme konusundaki hırsını ve sertliğini biliyoruz." diye konuştu.

"Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız" ifadesini kullanan Nasrallah, işgal altındaki herhangi bir toprağın özgürleştirilmesinde ordunun yanında yer alacaklarını kaydetti.

Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail ile normalleşme yönünde hareket ettiğine ilişkin iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi.

ABD seçim sonuçlarını da değerlendiren Nasrallah, görev süresi sona eren Trump'ın gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nasrallah, Trump'ın gidişiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanında Yüzyılın Anlaşması'nı temsil eden üç ayaktan birinin yıkıldığını ifade etti.

Lübnan ve İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin 1. turu 14, 2. turu 28, 3. turu da 29 Ekim'de yapılmıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

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