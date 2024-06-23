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Dünya 'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı
Dünya

'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 18:05:00 -
'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı

İsrailli yetkililerin Hizbullah ile olası savaş açıklamasının ardından İsrailliler paniklemeye başladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldüğünü belirtti.

Yüzde 108'lik artış kaydedildi

Cuma günü jeneratör satışlarında önceki haftalardaki cuma günlerine kıyasla yüzde 108'lik bir artış yaşandığını açıklayan şirket, satışların çoğunun Hayfa, kuzeydeki bölgeler ve Tel Aviv gibi şehirlerde gerçekleştiğini aktardı.

"Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir"

İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, "Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır. Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır değiliz. Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.

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