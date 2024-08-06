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Dünya Hizbullah, katil İsrail'in askeri üssünü vurdu
Dünya

Hizbullah, katil İsrail'in askeri üssünü vurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-06 03:14:00 -
Hizbullah, katil İsrail'in askeri üssünü vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, terör devleti İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin görüntü yayımlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürmüştü.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 394 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA

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