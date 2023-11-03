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Gündem Hizbullah İsrail'i vurdu Her yer alev alev
Gündem

Hizbullah İsrail'i vurdu Her yer alev alev

Yeniakit Publisher
2023-11-03 07:44:00 -

İsrail ordusu bugün hem Cibaliye hem Bureyc kamplarına birden saldırdı. Hamas, misilleme olarak Lübnan'dan İsrail'in Kuzey Bölgesi'ndeki Kiryat Shmona şehrini 12 roket atarla vurduğunu duyurdu. Bombardımanı Hizbullah'ın yaptığı da söylentiler arasında.

Hamas'tan da saldırılara misilleme gecikmedi. Hamas, Lübnan'daki El Kassam Tugayları'nın israil'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'ya 12 roket fırlattığını duyurdu.

Birçok araç alev aldı. Uzmanlar, Gazze bombardımanının başlamasından bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırıların bugün gerçekleştiğini kaydetti.

Saldırıları Hizbullah'ın yaptığı da söylentiler arasında.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CİBALİYE KAMPINA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

İsrail, Cibaliye mülteci kampını da 48 saat içerisinde üçünü kez vurdu. İlk iki saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalanları arama - kurtarma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu yeniden Cibaliye'ye saldırdı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.

BUREYC KAMPI DA VURULDU

Gazze Şeridi'ne adını veren Gazze bölgesindeki Bureyc mülteci kampı bugün İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Bureyc'e yapılan saldırıda en az 15 Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Bureyc mülteci kampı geçtiğimiz günlerde vurulan Nuseyrat mülteci kampının hemen yanında bulunuyor. İsrail havadan gerçekleştirdiği saldırıların yanısıra Gazze bölgesinde iki ayrı noktadan kara operasyonuna başladı.

Uzmanlara göre İsrail ordusu Gazze ve Kuzey Gazze bölgelerinde bir kıskaç harekatı gerçekleştiriyor.

ŞATİ KAPINA TAHLİYE BİLDİRİSİ

İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı: "Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."

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