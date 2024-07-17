Hizbullah birçok noktayı vurdu!

İşgal rejimi ile Lübnan Hizbullah'ı arasında gerilim artarak devam ediyor.

Hizbullah yaptığı operasyonlara dair şu bilgileri paylaştı:

"Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını desteklemek ve onların yiğit ve onurlu direnişini desteklemek için Lübnan-Filistin sınırında "İsrail" düşman ordusunun konuşlandığı yerlere ve mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdik.

1- "İsrail" düşmanının güneydeki kararlı köylere, güvenli evlere yönelik saldırılarına ve özellikle Kfar Tibnit'te sivilleri hedef almasına karşılık, Kiryat Şmona yerleşimini (Al-Khalisa köyü) onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldı.

2-"İsrail" düşmanının güneydeki kararlı köylere, güvenli evlere yönelik saldırılarına ve özellikle sivilleri hedef almasına karşılık olarak Beit Hillel kışlasındaki El-Sahl Taburu'nun komuta merkezini Katyuşa roketleri ile hedef aldı.

3- "İsrail" düşmanının güneydeki kararlı köylere, güvenli evlere yönelik saldırılarına ve sivilleri hedef almasına, özellikle de üç çocuğun ölümüyle sonuçlanan korkunç katliama yanıt olarak, Katyuşa roketleriyle Kabri yerleşimini hedef aldı.

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4-"İsrail" düşmanının güvenli güney köylerine yönelik saldırılarına karşılık olarak "KfarHoshen", "Or HaGanuz", "Bar Yohai" ve "Meron" yerleşim yerlerini onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldı."