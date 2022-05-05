Hizb-ut Tahrir üyelerinin mağduriyetleri bitmiyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara yerel mahkemeler farklı kararlar verirken bazı Hizb-ut Tahrir üyelerinin yüzü gülerken bir kısmı hala mağduriyet yaşamaya devam ediyor.

Bu mağdurlardan biri de Nurettin Göksugüzel. Göksugüzel’in eşi 4 çocuk annesi Songül Göksugüzel yaşadıkları dramı Akitle paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Eşinin yıllardır cezaevinde olduğunu belirten Göksugüzel, “Nurettin Göksugüzel’in eşiyim. Öncelikle Akit gazetesine, sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bursa’da oturuyoruz. Eşim Nurettin Göksugüzel 48 yaşında, 4 çocuk babası olup kendisine ait olan küçük bir nalbur dükkânı açıp esnaflık yapmaktaydı. Ta ki yaklaşık 4 yıl önce hiçbir şekilde cebir şiddete karışmamış olmasına rağmen eşime 7,5 yıl ceza verildi. Bizler elhamdülillah Müslümanız, Allah’ın razı olacağı bir hayat istemek bizim en doğal hakkımız. Eşim yaklaşık 4 yıla yakın bir zamandır dört duvar arasında Allah’ın dilediği günü sayıp, çıkış gününü sabırla beklemektedir. Yıllar önce rahmetli kayınbabam, çocuklarım, memleketleri olan Ağrı’da terör belasına bulaşmasınlar diye hiç bilmediği bir memlekete taşınıp çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği baba ocağını terk edip Bursa’ya taşınmış. O dönemde çocuklarıma hamdolsun hiçbir şey olmadan göç ettim diye sevinirken, eşimi İslami fikirlerinden dolayı sözde terörist ilan ederek buz gibi demir parmaklıkların arkasına attılar” dedi.

Ahımızı alıyorlar

Bunun büyük bir imtihan olduğunu dile getiren Göksugüzel şöyle devam etti; Bu yapılan hukuk dışı yargılama ve cezaları verenler bizlerin ahını aldılar. Hesabımızı hesap gününde Rabbimizden beklemekteyiz inşaAllah. Anayasa Mahkemesi, Hizb-ut Tahrir yargılamalarında 10 ayrı davada hak ihlali kararı vermesine rağmen, Bursa mahkemeleri AYM kararlarına aykırı hareket etmekteler. Bizlere bu zulmü reva görenleri Allah’a şikâyet ettik.7 bayramdır, çocuklarımız babalarından ayrı kaldı. Yavrularımız babalarına sarılmak yerine cezaevinde iki kalın camı birleşmesiyle birbirlerine sarılıp özlem gidermeye çalışıyorlar. Oğlum bayramlıklarını giyip babasına göstermek için tüm gün bayram sabahının olmasını beklemekte sabırsızlıkla. Rabbim inşaAllah, eşime ve içeride yatan bütün kardeşlerimize ecrini ve sabrını versin.”