Hizan’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe yarın Hizan’da okullar tatil mi? Son dakika kar tatili haberi
Hizan’da okullar tatil mi? Kar yağışları hayatı durma noktasına getirdiği Hizan’da bugün okullar tatil edilmişti. Hizan’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava eğitimi de aksattı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hizan’da bugün okullar tatil edildiği duyrulmuştu. Hizan’da yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Hizan’da bugün ve yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Hizan’da okullar tatil mi?
Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmişti. Hizan’da bugün kar tatili yapan öğrenciler Hizan’da yarın okullar tatil olacak mı sorusu yine öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. 22 Aralık günü yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Peki Hizan’da 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı?
Bitlis'te 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.
Hizan’da okullar tatil mi?
Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bugün kar tatili yapan Hizanlı öğrenciler 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? sorusunu sormakta. Bitlis Valiliğinden 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Hizan hava durumu