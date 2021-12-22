Hizan’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe yarın Hizan’da okullar tatil mi? Son dakika kar tatili haberi

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmişti. Hizan’da bugün kar tatili yapan öğrenciler Hizan’da yarın okullar tatil olacak mı sorusu yine öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. 22 Aralık günü yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Peki Hizan’da 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

Bitlis'te 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

Hizan’da okullar tatil mi?

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bugün kar tatili yapan Hizanlı öğrenciler 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? sorusunu sormakta. Bitlis Valiliğinden 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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