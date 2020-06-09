Hizan’da ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne üye seçimi
Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.
Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.
Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu başkanlığında olağanüstü toplanan birlik üyeleri, birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur, İl Genel Meclis Üyesi Şirin Korkmaz, Akbıyık Köyü Muhtarı Mehmet Cemal Korkmaz ile Akçevre Köyü Muhtarı Hasan Yılgın’ı seçti. Kaymakam Köleoğlu, birlik encümen üyeliğine seçilenlere başarılar diledi.