İnternet günümüzün olmazsa olmazları arasındadır. Bilgiye ulaşmanın, sohbet etmenin hatta günümüzde eğitimin en önemli unsuru olan internette zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. İnternet hızının yavaşlaması kullanıcıları bir hayli zorlamakta. Bu sebeple pek çok kişi hız testinin ne olduğunu, hız testinin nasıl yapıldığını merak ediyor.

Hız testi nedir?

Hız testi ne? İnternet hızınızı kontrol etmenin yolu hız testidir. Mevcut internet bağlantı hızınızı test ettiğiniz yönteme hız testi deniyor. İnternet hızınızı internet hizmeti sağlayıcınızla yaptığınız anlaşma belirler. Bu hız fatura ödeme süreçlerinde de düşebilir.

Hız testi nasıl yapılır?

Hız testi nereden yapılır? İnternet hızını öğrenmek isteyenler testi nasıl nereden yapmaları gerektiğini merak ediyor. Hız testini internet üzerinden anlaşmalı olduğunuz internet sağlayıcınızın resmi siteleri üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca hız testi yani internet speed testi yapan siteler üzerinden kontrol etmeniz mümkün.

İnternet hız testi yapmak istiyorsanız giriş yaptığınız sitede “Testi Başlat” kısmına tıklamanız gerekiyor. Test başlarken sizden konum bilgileriniz istenebiliyor. İnternet hız testinde en iyi sonucu almak için hız testi dışındaki tüm sayfaları kapanmanız doğru olacaktır.

Ayrıca bilgisayar ve telefonlarda çalışan programları da kapatmanız gerekiyor.

Kablosuz internet kullanıyorsanız; test sırasında performans bilgisi net olarak ortaya çıkmayabilir. Bu sebeple ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlamanız çok daha etkili olacaktır.

İnternet testi sırasında bölgedeki internet kullanımı yoğunluğu da hız testi sonucunu etkiler. Ev içerisinde aynı internete bağlı olan uygulama ve cihazların yanı sıra bölgedeki yoğunlukta etkili olduğu için hız testini yoğunluğun az olacağı saatlerde yapmanız genellikle tavsiye edilir.