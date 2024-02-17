Hız terörü daha güzel anlatılamazdı Trafiğe çıkanlar mutlaka izlemeli
Trafiğe çıkan araç sahiplerinin mutlaka izlemesi gerektiği bir simülatör sosyal medyada yayınlandı.Aşırı hızın ne gibi sonuçlara neden olacağı daha güzel anlatılamazdı. İşte o video...
Sosyal medya üzerinde yayınlanan kaza simülatörü ses getirdi. 260 km’ye kadar hızı belirlenen araçların yerdeki engele çarpması ile oluşabilecek hasarın görüntüleri durumun nelere mal olacağını gösterdi.
Sosyal medya X üzerinde paylaşılan bir simülatörün aşırı hızın neler getireceğini gözler önüne serdi. 30km’den, 260 km’ye kadar belli hızlarda yolda duran bir engele çarpan dünyanın en güvenilir araçlardan biri olan VOLVO S60’ın son hali ise olay oldu.
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