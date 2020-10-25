Hitler’in ruhu Avrupa’da hortladı

Tarihin gördüğü en kanlı medeniyet olan Batı dünyası genlerinde var olan Hitler’in siyasi mirasını yeniden gün yüzüne çıkardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği İslam düşmanlığına, Almanya, Avusturya ve Belçika gibi ülkeler benzin dökme yarışına girdi. Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren karikatürleri devlet dairelerinin duvarlarına yansıtan Fransa’dan sonra Almanya’da da polisler postallarıyla camilere girerek gözaltılar yapmaya başladı. Avusturya ve Belçika’da ise Müslümanlara yaşam hakkı tanınmayacak politikalar uygulanmaya başladı. Baskılara tepki gösteren STK temsilcileri Akit’e konuştu...

İnsan hakkı ihlali hiçe sayılıyor

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “Batı dünyası en temel insani hakları bile ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedir. Kendini özgürlükçü ve medeni olarak lanse eden Batı dünyasının maskesi iyice ayyuka çıkmıştır. Batı kendisinden başka hiç kimseye tahammül edemeyen, ‘öteki’ şuuru olmayan ve empati yeteneğinden yoksun bir toplumdur” dedi. Avrupalı siyasilerin İslamofobiyi körüklediklerini kaydeden Akbaş, şöyle devam etti: “Batı dünyaya kin tohumları eken bir medeniyettir. Bütün dünya şunu görmelidir ki İslam bir hoşgörü medeniyetidir. Farklılıklara he zaman saygı duyar. İnsan temellidir. Batı bugün kendini medeni gibi lanse etse de gayri medeni bir gelenekten gelmektedir. Hitler’in hortlayan ruhu bütün Avrupa kıtasında kol gezmektedir. Batı’yı insanların en temel haklarından biri olan inanç değerlerine saygıya davet ediyoruz.”

Ortaçağ’dan kalma alışkanlıklar

Mazlum-Der Genel Bakan Yardımcısı Ahmet Taş, “Demokrasi ve insan haklarının merkezi olarak kabul ettirilen Fransa ve Avrupa ülkelerinde, Müslümanlar başta olmak üzere kendilerinden olmayanlara yönelik dini ve etnik ayrımcılık uygulamaları orta çağdan kalma bir alışkanlıktır. Haçlı ruhu Avrupa’da hortlamıştır” şeklinde konuştu. Avrupa’nın faşist politikalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Taş, “Anadolu insanı ve Sivil Toplum Kuruluşları Fransa Devlet Başkanın uygulamalarını hukuka, insan haklarına ve özgürlüklerine saygısızlık olarak değerlendiriyor, Fransa Devlet Başkanı’nı modası geçmiş ortaçağ faşizminin bayraktarlığını yapmaktan vazgeçmeye davet ediyor” dedi.