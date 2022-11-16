Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi devam ediyor. Ekim sonu itibarıyla BIST-100 endeksinin nominal getirisi yıllık yüzde 160.5 olarak kayda geçti. Endeksin tüketici enflasyonuna göre 12 aylık reel getirisi ise yüzde 40.4 olarak belirlendi.

Borsaya artan ilgide en büyük pay negatif reel faizin. Mevduat faizinin enflasyona karşı bireyleri korumaması, hisse senedi talebini yukarıya taşıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla stabil hale gelen döviz de borsaya yönelimi arttırıyor.

İvme söz konusu

Sanayi şirketlerince ortaya koyulan başarılı grafik de BIST 100 endeksine rekor kırdırıyor. Yatırımcı, bu şirketlerden pay alarak endekse ivme katıyor.

Yatırım analistleri tarafından pandeminin ardından Türkiye’nin güvenilir bir tedarikçi haline geldiği dile getiriliyor. Ülkenin üretim ihracatta atılım yaptığına işaret edilerek, “Sanayi sektöründe güçlü gelir artışları müşahede edildi. Yatırımcı da bu tabloyu gördü. Dev şirketlerin başarılarına ortak olmak için yarıştı. Hisse senedi almak için rekabet etti. Bu rekabete bağlı olarak borsaya yeni giriş yapan yatırımcı adedinde patlama görüldü. Yabancı değil de yerli yatırımcı öne çıktı ve hisse senedi piyasasına kuvvet aşıladı. Bunun borsada iyiye gidişin devam etmesinde rol oynadığı belirtilebilir” ifadeleri kullanılıyor.

İlaveten şunlar kaydediliyor: “Ülkemiz hisse senedi piyasasını derinleştirmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Gelinen aşamada bir ivme yakalandı. Hem daha çok şirket halka açılıyor, açılacak hem de daha çok yatırımcı birikimlerini borsaya getiriyor, getirecek. Bu ivmeyi devamlı kılmak için hisse senedi piyasasını derinleştirmeliyiz. Balonlardan kaçamayan derin ve güçlü borsalar olduğunu unutmamalıyız. Regülasyonlar konusunda uyanık ve proaktif olmalıyız. Orta ölçekli şirketlerin borsaya girmelerini teşvik etmeliyiz ama temkinli ilerlemeliyiz. Şirketlerin bilançolarında ve faaliyetlerinde daha şeffaf olmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Risk yönetim usullerini yakından takip etmeliyiz. Küçük yatırımcıyı ihmal etmemeli, bilinçlendirmeliyiz.”

Getiri arayışı sürüyor

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, yatırımcının getiri arayışı nedeniyle borsayla yakından ilgilendiğine dikkat çekiyor.

Yılmaz, getiri arayışından ötürü yurt dışı ve yurt içi piyasa korelasyonunun kopuk durumda olduğunu aktarıyor. “Yurt dışında yaşanacak toparlanmanın bizi olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Yurt dışında dramatik bir satış baskısıyla karşı karşıya kalınmadığı takdirde bizim yukarıya gitme iştahımızın devam edeceğini düşünüyorum” diyor. Yılmaz, ayrıca “Seçime kadar piyasanın iyi olacağı kanısındayım” şeklinde konuşuyor.