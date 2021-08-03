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Yerel Hisarönü nerede? Hisarönü nereye bağlı? Hisarönü yangın son durum!
Yerel

Hisarönü nerede? Hisarönü nereye bağlı? Hisarönü yangın son durum!

Hisarönü nereye bağlı? Hisarönü son dakika haberleri ile Hisarönü yangın son durum merak ediliyor. 6 günde eş zamanlı olarak Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığı açıklanırken, Hisarönü Mahallesi'nde yamaçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Peki Hisarönü nerede? Hisarönü nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:03:00 - 2021-08-03 09:04:07
Hisarönü nerede? Hisarönü nereye bağlı? Hisarönü yangın son durum!

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan yangınlar arasında Marmaris de var. Marmaris’te devam eden yangınlar Hisarönü mahallesine ulaştı. Adeta mahşer gününün yaşandığı bölgede Hisarönü Mahallesi boşaltıldı. İnsanlar alevler arasında kalan yerleşim yerinden canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Hisarönü nerede? Hisarönü nereye bağlı?

Hisarönü nerede?

Hisarönü, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı bir mahalle. Marmaris’in güneybatısında yer alan Hisarönü, Marmaris-Datça Karayolu üzerinde konumlanıyor.

Hisarönü’ne nasıl gidilir?

Hisarönü’ne hava yoluyla ulaşım: Hisarönü’ne en yakın havalimanı Muğla Dalaman’da. Dalaman Havalimanı, Hisarönü’ne 116 km uzaklıkta. Dalaman Havalimanı’na Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinden direkt uçak seferleri yapılıyor.

Dalaman Havalimanından Hisarönü’ne ulaşım: Dalaman Havalimanı’ndan Hisarönü’ne özel araçla 1.5 saatte ulaşılıyor. Havalimanından Marmaris’e ulaşım için servisleri, taksi, araç kiralama ve transfer aracı seçenekleri bulunuyor. HAVAŞ ve MUTTAŞ servislerinin saatte bir Marmaris ve Dalaman Havalimanı arasında karşılıklı seferleri var. Yolcu yoğunluğuna göre ara seferler de eklenebiliyor. Yolculuk 1.5 saat sürüyor. Marmaris’ten Hisarönü’ne ise saat başı dolmuş var.

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