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Ekonomi

Hisarcık’ta zirai don sebze fidesi satışlarını arttırdı

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Ramazan Bayramında meydana gelen zirai dondan sebze fidelerinin de zarar görmesi sonucu bayram sonrası fide satışlarında artış yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:33:24 -
Hisarcık’ta zirai don sebze fidesi satışlarını arttırdı

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Ramazan Bayramında meydana gelen zirai dondan sebze fidelerinin de zarar görmesi sonucu bayram sonrası fide satışlarında artış yaşanıyor.


İlçede üç gün üst üste meydana gelen zirai dondan birçok ürünün zarar görmesi üzerine yeniden dikimi söz konusu olan biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz fidelerinde satışlar arttı.


İlçe halkının daha erken verim aldıkları için Antalya’dan temin ettikleri sebze fidelerine rağbet ettiğini söyleyen sebze fidesi satıcısı Abdullah Yılmaz," 1,5 ve 2 TL, arasında sattığımız biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz fideleri kendi sebze ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından satın alınarak yaklaşık bir ay önce seralara veya açık alanlara dikimi yapıldı. Ancak bu yıl alışılmışın dışında Ramazan Bayramında üç gün süreyle geceleri zirai don olması özellikle açıkta bulunan sebze fidelerinde büyük zarara yol açtı. Bunun üzerine üretici yeniden dikimini yapmak amacıyla sebze fidesi alımına yöneldi” dedi.

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