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Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, 82. Yıl Mahallesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Bahşi K. (40) idaresindeki 16 CCY 10 plakalı otomobil ile Emet istikametine seyretmekte olan A.RızaC.’nin (24 ) kullandığı 43 KN 742 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Halil K. (69) ve Derya C. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen ambulanslarla Halil K. Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğer yaralı Derya C. (23) ise Hisarcık Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.


Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
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