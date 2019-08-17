Hisarcık’ta ’Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma’ afişleri etkili oldu Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri çerçevesinde magandalara karşı düğünlerin yapıldığı alanlara ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ afişinin asılmasının ardından ilçe merkezi ve köylerinde kayda değer havaya ateş açma olaylarının yaşanmaması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri çerçevesinde magandalara karşı düğünlerin yapıldığı alanlara ’Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ afişinin asılmasının ardından ilçe merkezi ve köylerinde kayda değer havaya ateş açma olaylarının yaşanmaması vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Bakanlığın Düğün Genelgesinde, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasına müsamaha gösterilmemesinin istendiğine dikkat çeken yetkililer, emniyet güçlerinin düğünlerde üzücü olayların yaşanmaması için düğün ve nişan sahiplerini silah kullanmamaları ve havaya ateş açmamaları konusunda sürekli uyardıklarını belirtiler.(MA-EFE)

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