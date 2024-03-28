Hisarcık’ta minikler yaşlılar gibi giyinip, onlar gibi davrandılar
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kurtdere Köyü anasınıfında gerçekleştirilen Yaşlılar Haftası etkinliğinde minik öğrenciler yaşlılar gibi giyinip, onlar gibi davranmaya çalıştılar.
Cumhuriyet İlkokuluna bağlı olarak faaliyet gösteren Kurtdere Köyü anasınıfı şubesinde Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler yaşlılar gibi giyinerek onlar gibi davranmaya çalıştılar. Yetenekleri ile büyüleyen minikler, büyüklerine hem çok keyifli, hem de duygusal anlar yaşattılar.
Kurtdere Köyü anasınıfında Yaşlılar Haftasında Okul Öncesi Öğretmeni Hanife Çam tarafından minik öğrencilere yaşlılığın ne demek olduğu, yaşlı insanların ihtiyaçlarının neler olduğu, yaşlı kimselere nasıl yardımcı olunabileceği, onlara sevgi ve şefkat göstermenin, saygı duymanın önemini anlatıldı.
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