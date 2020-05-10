  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Hisarcık’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Hisarcık Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete başlayacak olan berber ve kuaför esnafının dükkanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:36:20 -
Hisarcık’ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Hisarcık Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete başlayacak olan berber ve kuaför esnafının dükkanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın talimatıyla 10 berber ve kuaför esnafın işyerlerinde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.


Bu arada zabıta ekipleri berber ve kuaförlere açıklanan tedbirlere harfiyen uymalarını istedi. Vatandaşlardan da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, bu zor süreçte esnafa karşı anlayış göstermeleri istendi.


Pazartesi gününden itibaren ilçedeki berber ve kuaförlerin kurallar çerçevesinde halka hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Hisarcık Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, dezenfekte çalışması için Hisarcık Belediyesine esnaflar adına teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı