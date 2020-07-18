Hisarcıklıoğlu'ndan LGS tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercih zamanının geldiğini belirterek, "Gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, LGS 2020 sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiğini hatırlattı.

Tercihler sonunda öğrencilerin, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İşte tam da bu noktada gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gençlerimiz 'aranan eleman' olacaklar"

Hisarcıklıoğlu, meslek liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlattıklarının altını çizerek, 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçtiklerini aktardı.

Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, illerde ve ilçelerde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle yerelde oda ve borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak."

- Başarılı öğrencilere burs imkanı



Hisarcıklıoğlu, geleceğin girişimcileri olacak yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, oda ve borsaların desteğiyle başarılı öğrencilere burs verdiklerini belirtti.