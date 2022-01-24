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Siyaset Hisarcıklıoğlu'ndan flaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Siyaset

Hisarcıklıoğlu'ndan flaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:19:00 -
Hisarcıklıoğlu'ndan flaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım” ifadelerini kullandı.

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