Hisarcıklıoğlu: Mersin bugün 1 ise yarın 10 olacak

“Bizim görevimiz sizin talep ve sorunlarınızı ilgili makamlara taşıyıp çözümleri takip etmek” diyen Hisarcıklıoğlu, kentin ve bölgenin hızla gelişip zenginleştiğini dile getirdi. Yürütülen proje ve yatırımlarla kentin daha da gelişeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Mersin bugün birse yarın 10 olacak. Bölgeyi bekleyen en önemli yatırım Orta Anadolu Sanayi Havzası Projesi olacak. Ankara’dan başlayarak tüm Anadolu’yu kucaklayıp Mersin ve İskenderun’la buluşturacak. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye’nin zenginleşmesi için müthiş bir fırsat elde edeceğiz” dedi.