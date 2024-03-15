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Yerel Hisarcıklı çiftçi mısırları tavana asarak muhafaza ediyor
Yerel

Hisarcıklı çiftçi mısırları tavana asarak muhafaza ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-15 07:18:00 -
Hisarcıklı çiftçi mısırları tavana asarak muhafaza ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir çiftçinin külçe halinde binlerce mısırı tavana asması ilginç görüntüler oluşturdu.

82. Yıl Mahallesinde çiftliği bulunan Ali Özkan, yıllardan beri tarlasından hasat ettiği mısırların kabuklarını sıyırıp koparmadan 10-15 mısırı birbirine bağlayıp üstü kapalı bir yere asarak aylarca muhafaza ediyor.

Mısırları bu şekilde kurutup muhafaza etmeyi babası ve dedesinden öğrendiğini söyleyen Ali Özkan,” Geçen yıl 3 tondan fazla mısır hasat ettim. Hasat sonrası mısırları saplarından ayırdıktan sonra kabuklarını sıyırıp, tamamen koparmadan 10-15 mısırı birbirine bağlayıp külçe halinde üstü kapalı yerdeki çivilere astık. Bu şekilde hem mısırlarımız kuruyor, hem de güve kelebeğine karşı korunmuş oluyor. Hayvanlarıma yem olarak vereceğim zaman asılı yerden indirip değirmende öğütüyor, ya da ovalayıp kümes hayvanlarına veriyorum. Biraz emek istiyor ama biz atalarımızdan böyle gördük ve bu geleneği devam ettiriyorum” dedi.

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