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Aktüel

Hisarcık pazarı 3 hafta aradan sonra tekrar açılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:25:22 -
Hisarcık pazarı 3 hafta aradan sonra tekrar açılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta bu hafta yeniden açılıyor.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 3 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta Pazar günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.


Çalışkan,” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca geçici bir süre ilçe dışından pazarcı esnafının pazara giriş yasağı devam edecek” dedi.

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