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Spor

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı'ndan 19 Mayıs mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:59:20 -
HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı'ndan 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bölükbaşı yaptığı açıklamada, "Gençlik ve sporun birbirini tamamlayan toplumun iki önemli yapı taşı olduğunu biliyor, gençlerimizin geçmişinden aldığı güç ve sorumlulukla Türk bayrağını ileriye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Bölükbaşı, "Atatürk’ü anlamak, bağımsızlığımızın en büyük sembolü al bayrağımızı sevmek, her alanda mücadele etmekten geçer. Bu mücadeleyi de çalışan, birleştiren, milli ve manevi değerlerini koruyarak dünyaya örnek olacak Türk gençliği başarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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