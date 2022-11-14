Hırvatistan'dan Rusya çağrısı!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki toplantısına katılan Grlic Radman, program öncesi Batı Balkanlar'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Grlic Radman, "Tüm Batı Balkan ülkelerinin, dış politikalarını AB'ninkilerle uyumlu hale getirmesini ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Batı Balkanlar'da sadece Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığını dile getiren Grlic Radman, Sırbistan'ın AB'nin dış politikasına uyum sağlamayı reddettiğini vurguladı.

Grlic Radman, Bosna Hersek'in yıl sonuna kadar "aday ülke" statüsü alabilmesi için ülkedeki tüm seviyelerde hükümetin kurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Hırvatistan, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesini tam anlamıyla destekliyor." dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan Bosna Hersek'e destek

Öte yandan Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesini desteklediklerini söyledi.

Toplantıda Batı Balkan ülkelerindeki gelişmelerin de ele alınacağını kaydeden Fajon, "AB'nin yıl sonuna kadar Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü vereceğini umuyorum. Bu hususta eskiye göre daha büyük bir desteğin söz konusu olduğunu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon ayrıca, Kosova'da yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını ve Karadağ'daki "siyasi iktidarsızlıktan" memnun olmadıklarını söyledi.​​​​​​​