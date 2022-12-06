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Dünya Hırvatistan'da savaş uçağı düştü
Dünya

Hırvatistan'da savaş uçağı düştü

Hırvatistan’da Mig-21 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:16:00 -
Hırvatistan'da savaş uçağı düştü

Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi.

Uçakta bulunan bir pilota ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi.

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