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Aktüel

Hırvatistan'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:59:19 -
Hırvatistan'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi ve ırkçılık ile polis şiddetine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Başkentteki Zagreb Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'de başlatılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketine destek verdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda katılımcılar, ırkçılık ve polis şiddetine maruz kalan kurbanlarla dayanışma göstermek için dizlerinin üstüne çöktü.

Ülkede yaşayan siyahilerin de katıldığı protestoda, "siyahilere şiddete son", "polis şiddetine son", "şiddeti desteklemeyin" ve "George Floyd boşuna ölmedi" gibi dövizler açıldı.

Gösteride Floyd'un son sözleri de okundu.

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