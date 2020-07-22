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Aktüel

Hırvatistan'da Goran Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:24:13 -
Hırvatistan'da Goran Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da 5 Temmuz'da yapılan genel seçimin ardından toplanan ulusal mecliste, Goran Jandrokovic yeniden meclis başkanı seçildi.

Başkent Zagreb'de yapılan oturumda, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı Jandrokovic, 151 sandalyeli meclisten 143 oy alarak meclis başkanı oldu.

Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, ikinci kez aynı göreve seçilmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek "Özgürlük, eşitlik, sosyal adalet, cinsiyet eşitliliği ve çok partili sistem için çalışacağım. Büyük bir sorumluluk ve bağlılık gerektiren bu göreve getirildiğim için gururluyum." dedi.

Genel seçimi kazanan HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic de oturumdan önce yaptığı konuşmada, 16 bakandan oluşacak yeni kabinenin ise cuma günü toplanacağını söyledi.

Oturuma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic katılmadı.



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