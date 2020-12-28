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Aktüel Hırvatistan'da art arda iki deprem
Aktüel

Hırvatistan'da art arda iki deprem

Petrinja ve Sisak şehirlerindeki bazı binalarda hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:02:43 -
Hırvatistan'da art arda iki deprem

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedildi.

İki depremin de merkez üssünün Petrinja'nın güneydoğusu olduğu aktarılırken, depremlerin başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremlerin ardından Petrinja ve Sisak şehirlerindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Bu arada, depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedildi.

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