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Spor Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Spor

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:41:01 -
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.

Başkan Nihat Özdemir, Davor Suker'e A Milli Takım forması hediye ederken, Suker de Başkan Özdemir ve Servet Yardımcı'ya kendi yazdığı "The Golden Boot" (Altın Ayakkabı) isimli kitabını takdim etti.

Davor Suker, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi.

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