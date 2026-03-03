Hırvatistan Büyükelçisi Cvıtanovıč ATO’yu ziyaret etti: Baran, 'Hırvatistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz'

Büyükelçilik Müsteşarı Drazen Keser’in de yer aldığı görüşmede konuşan Baran, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da güçlü bir zemine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Hırvatistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve NATO ile AB üyelik süreçlerinde destek verdiğini hatırlatan Baran, Avrupa Birliği’nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Baran, “2015 yılında 387 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2025 yılı itibariyle 1 milyar dolara yaklaştı. 2025 yılında Hırvatistan’a 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 214 milyon dolar ithalat yaptık. Bu ivmeyi yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin üretim ve dağıtım kapasitesi ile Hırvatistan’ın Avrupa Birliği iç pazarına erişim avantajı birleştiğinde, karşılıklı ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TÜRK FİRMALARININ HIRVATİSTAN’DAKİ YATIRIMLARI ARTTI

Türk firmalarının Hırvatistan’daki yatırımlarının arttığını kaydeden Baran, “Türk firmalarının Hırvatistan’daki yatırımlarının arttığını memnuniyetle takip ediyoruz. Türk firmalarımızın ülkenizdeki yatırımlarının 400 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Türk yatırımcılarımız bugün Hırvatistan’da turizmden inşaata, lojistikten enerjiye kadar çeşitli sektörlerde iş birliklerine imza atıyor. Bugüne kadar Hırvatistan’da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş projelerin toplam bedelinin 1,2 milyar dolar olduğu ifade ediliyor” dedi.

“HIRVATİSTAN, AB’YE STRATEJİK GİRİŞ NOKTASI”

Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovič de konuşmasında, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak güçlü bir zemine dayandığını belirterek, “Türkiye büyük bir ülke, Hırvatistan daha küçük ölçekli olabilir ancak en başından bu yana çok iyi ilişkiler içindeydik. Ülkemizin kuruluş sürecinde Türkiye en büyük desteği veren ülkelerden biri oldu” dedi. Turizm sektöründe de Türk yatırımlarının Güney Adriyatik’ten kuzeye kadar yayıldığını belirten Cvitanovič, Dubrovnik’te büyük bir resort yatırımı bulunduğunu, kuzey bölgelerde de yeni projelerin devam ettiğini söyledi. Enerji alanındaki iş birliğine dikkat çeken Cvitanovič, hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında Hırvat şirketinin Türkiye açıklarında çalışmalar yürüttüğünü ve Türk Petrolleri ile iş birliğinin başarıyla sürdüğünü ifade etti.

“LOJİSTİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ İMKANI”

Savunma sanayinde de temasların devam ettiğini belirten Cvitanovič, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve Nurol Makina ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu alandaki iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Lojistik alanında işbirliği yapılabileceğine dikkat çeken Cvitanovič, “Adriyatik’te üç limanımız hazır. Türk lojistik firmaları bu limanları kullanarak Balkanlar’a, Orta Avrupa’ya ve Batı Avrupa’ya açılabilir ve böylelikle yaklaşık 450 milyon nüfusluk bir pazara erişim imkanı sağlanabilir” dedi.