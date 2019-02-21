Hırsızlıktan girdiği cezaevinden izinli çıktı, yine hırsızlıktan tutuklandı Kastamonu'da, 'hırsızlık' suçundan yattığı cezaevinden izinli çıkan E.K., 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'ndeki 3 kafede meydana gelen hırsızlık olayları sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının E.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kafelerden dizüstü bilgisayar ve tablet ile para çaldığı belirlenen E.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. E.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan cezaevinde yattığı ve bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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