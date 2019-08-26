Hırsızlıktan 14 yıl 5 ay hapis cezası aldı Adana’da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana’da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı hırsızlık olayına karışarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Ramazan E.’nin (33) merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında kaçmak isteyen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Hükümlünün 8 ayrı hırsızlık olayında binlerce lira çaldığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.