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Yerel Hırsızlıkta son nokta! Bakın iş yeri sahibini nasıl dolandırdı
Yerel

Hırsızlıkta son nokta! Bakın iş yeri sahibini nasıl dolandırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:56:00 -

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir işyerinin rafında bulunan semaveri kucaklayan şahıs, daha önce satın almış gibi yaptığı semaveri tekrar işyeri sahibine vererek para iadesi aldı. Para iadesi yaptıktan sonra durumdan şüphelenen esnaf, kamera kayıtlarını incelediğinde dolandırıldığını fark etti.

İlginç dolandırıcılık olayı Siverek ilçe otogarında bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, soba imalatı yapan Şeyhmus Aksoy’un işyerine gelen kimliği belirsiz bir şahıs, rafta sergide bulunan bir semaveri alarak, daha önce satın aldığını ve para iadesi istediğini belirtti.

İlginç dolandırıcılık anları güvenlik kamerasında

Şüpheli şahıs, işyeri sahibini ikna ederek semaverin değeri olan 350 TL’yi aldı ve kayıplara karıştı. Şüpheli davranışlar sergileyen kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenen esnaf Aksoy, kamera kayıtlarını incelediğinde dolandırıldığını fark etti. Olay, işyeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Semaveri 3 gün önce bizden aldığını söyleyerek para iadesi istedi"

Olayın dün akşamüzeri yaşandığını belirten esnaf Şeyhmus Aksoy, "Tanımadığım bir şahıs, sanki her şeyi tasarlamış gibi davranarak rafta duran semaveri alıp bize getirdi ve semaveri 3 gün önce bizden aldığını söyleyerek para iadesi istedi. Semaverin gerçek fiyatını doğru bildiği için para iadesini yaptık. Daha sonra raflarda eksik olduğunu fark ettim ve güvenlik kamerasını incelediğimizde dolandırıldığımızı anladık" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolandırıcıyla bizzat muhatap olan soba ustası Yusuf Vehbi Aksoy ise, "Dolandırıcı dün akşam saatlerinde geldi, semaveri aldığı yerden alıp bana getirdi. Semaveri 3 gün önce aldığını ve para iadesini istediğini söyledi. Ben de adama inanarak para iadesini yaptım" dedi.

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