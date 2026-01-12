Hırsızlıkla suçlanan Ruşen Çakır sessizliğini bozdu: Özür dilerim

Silivri Cezaevi'nde 7 Ocak 2026 tarihinde Ruşen Çakır ve İsmail Saymaz'ın bir tutuklu ziyareti sırasında güvenlik kontrolünde yaşananlar son günlerde gündemi altüst etti. Avukat Baver Karakuş'a ait araç anahtarını Ruşen Çakır’ın kaçırdığı iddia edildi.

Avukat Karakuş, olayı sosyal medyada paylaşarak Çakır'ı hırsızlıkla itham etti, bu da geniş yankı uyandırdı.

Günler sonra açıklama yaptı

Çakır, Silivri'deki anahtar olayında avukat Baver Karakuş'un mağduriyetine yol açtığı iddialar üzerine günler sonra nihayet açıklama yaptı. Ruşen Çakır, "dalgınlık" ile yaşanan hatadan dolayı bir özür yayınlarken, asıl hedefin kendisini yıldırmak isteyen fırsatçılar ve dış mihrakların maşaları olduğunu ileri sürdü.

Ruşen Çakır’ın Medyascope’taki yazısı şöyle:

Sayın Baver Karakuş‘un benim bir dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğu mağduriyetten dolayı son derece üzgünüm. Onun öfkesini anlıyor ve kendisinden özür diliyorum. Kamuoyuna bu olayı bir de kendi yaşadığım haliyle anlatmak ve bu özrü yayınlamak için neden beklediğimi açıklamak istiyorum.

7 Ocak Çarşamba günü İsmail Saymaz ile birlikte Silivri’de tutuklu bir arkadaşımızı ziyarete gittik. İsmail X-Ray cihazına benden önce girdi fakat üzerinde cüzdan gibi birtakım eşyalar vardı, bunları cihazın üzerine bıraktı. İnfaz koruma memurları eşyaların oraya konulamayacağını söylediler. Bunun üzerine o eşyaları alıp dışarıda arabada bizi bekleyen yeğenim Bora’ya verdim.

İşimiz bitip çıktıktan sonra İsmail’i iş yerine bıraktık. Eşyalarını iade ettiğimde uzattığım anahtarın kendisinin olmadığını söyleyince neye uğradığımızı şaşırdık.

Yolda ne yapacağımızı düşünürken bir süre sonra Mustafa Balbay beni aradı ve yanlışlıkla bir araba anahtarı alıp almadığımı sordu. Bir kadın avukatınmış. Ben de Mustafa’ya anahtarı sahibine iade etmem için yardımcı olmasını rica ettim. Bir süre sonra kendisini geri aradığımda avukatın çok kızgın olduğunu belirtti ve kendisinin maalesef bir şey yapamayacağını söyledi.

Bu olaydan 5-6 dakika sonra, saat 18:00 gibi, İsmail Saymaz beni aradı. Balbay’ın aramasından sonra kendisini arayıp anahtarın bir avukat kadına ait olduğunu söylemiştim. Sonradan adının Baver Karakuş olduğunu öğrendiğim avukat, İsmail’i aramış ve anahtarı geri alabilmek için yardımını istemiş.

Bu arada ben iş yerini arayıp bir motor kurye bulmalarını istemiştim. Bunun için bir telefon numarası gerekiyormuş. İsmail’e bunu söyledim. O da bana Sayın Karakuş’un bana sabit bir numara veremeyeceğini, benim vermemin gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bora’nın numarasını İsmail üzerinden Sayın Karakuş‘a ilettik.

Nitekim Bora, yolda kendisini birkaç kez arayan Sayın Karakuş‘a anahtarını akşam 20:00’den biraz önce teslim etti. Sayın Karakuş kendisine anahtarı veren Bora’ya bağırmış ve beni sosyal medyada teşhir edeceğini söylemiş.

Kendisinden özür diliyorum

Nitekim öyle oldu. Onun olaydan birkaç gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı hızla yayıldı ve ben anahtar, hatta araba hırsızı olarak lanse edildim.

Olay sosyal medyada yaşanır yaşanmaz cevap vermememi ikrar olarak görenler oldu. Değil. Herkesin eteğindeki taşları dökmesini bekledim diyebilirim. Nitekim şu ya da bu nedenle benden hazzetmeyen kişiler, Sayın Karakuş’un söylediklerinden hareketle bana saldırdılar.

Sayın Karakuş‘un benim bir dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğu mağduriyetten dolayı son derece üzgünüm, kendisinden özür diliyorum. Onun öfkesini anlayışla karşılıyorum.

Ama bu olaydan hareketle beni yıldırmak isteyen fırsatçılara, kendilerine boyun eğmeyeceğimi bir kere daha hatırlatmak isterim.