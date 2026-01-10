  • İSTANBUL
Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

İstanbul'da Baver Karakuş isimli avukat, muhalif gazeteci Ruşen Çakır'la ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

#1
Foto - Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Avukat Baver Karakuş, Çarşamba günü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde müvekkilleriyle görüşmeye gittiğini, girişte araç anahtarını X-Ray cihazının üzerine bıraktığını belirtti. Görüşmelerinin ardından saat 17.00 sularında çıkış yaptığını aktaran Karakuş, anahtarını almak için döndüğünde anahtarın yerinde olmadığını fark ettiğini ifade etti.

#2
Foto - Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Karakuş’un aktardığına göre, cezaevi görevlileri tarafından yapılan aramalarda anahtara ulaşılamadı. Bunun üzerine kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde, gazeteci İsmail Saymaz’ın yanında bulunan Ruşen Çakır’ın, X-Ray cihazının üzerinden Karakuş’a ait anahtarı alarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

#3
Foto - Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Olayın ardından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın araya girerek Ruşen Çakır ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Görüşmede Çakır’ın, anahtarı İsmail Saymaz’ın anahtarı zannederek aldığını söylediği, Saymaz’ın anahtarın kendisine ait olmadığını belirtmesi üzerine ise anahtarla birlikte ayrıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Karakuş’un iddiasına göre, Balbay’ın “Anahtar sahibinin soğukta, parasız ve montsuz kaldığını” söylemesine rağmen Ruşen Çakır, “Banane, Maslak’tayım. İstiyorsa gelsin buradan alsın” şeklinde yanıt verdi. Çakır’ın anahtarı geri getirmeyi reddettiği ve telefon numarasının paylaşılmasına da izin vermediği öne sürüldü. Avukat Karakuş, montunun, parasının, kartlarının ve telefonlarının aracında kaldığını, Silivri’de eksi derecede havada yaklaşık 4 saat boyunca beklemek zorunda kaldığını söyledi. Evde 1 ve 3 yaşlarında iki küçük çocuğunun olduğunu özellikle vurguladığını belirten Karakuş, buna rağmen herhangi bir özür ya da çözüm sunulmadığını dile getirdi.

#5
Foto - Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Karakuş’un paylaşımına göre, anahtar ancak saat 21.00’den sonra bir taksici aracılığıyla kendisine ulaştırıldı. Olayın ardından sert ifadeler kullanan Karakuş, yaşananları “insani değil” sözleriyle değerlendirdi. Baver Karakuş, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: “Her gün ekranlarda hak, hukuk, adalet diyenler, bir kadını bu soğukta, parasız ve anahtarsız bırakırken hiç mi utanmıyor?” Kaynak. Superhaber

