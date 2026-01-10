Ruşen Çakır için ortalığı karıştıracak iddia: Anahtarı mı çaldı?

Karakuş’un iddiasına göre, Balbay’ın “Anahtar sahibinin soğukta, parasız ve montsuz kaldığını” söylemesine rağmen Ruşen Çakır, “Banane, Maslak’tayım. İstiyorsa gelsin buradan alsın” şeklinde yanıt verdi. Çakır’ın anahtarı geri getirmeyi reddettiği ve telefon numarasının paylaşılmasına da izin vermediği öne sürüldü. Avukat Karakuş, montunun, parasının, kartlarının ve telefonlarının aracında kaldığını, Silivri’de eksi derecede havada yaklaşık 4 saat boyunca beklemek zorunda kaldığını söyledi. Evde 1 ve 3 yaşlarında iki küçük çocuğunun olduğunu özellikle vurguladığını belirten Karakuş, buna rağmen herhangi bir özür ya da çözüm sunulmadığını dile getirdi.