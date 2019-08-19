Hırsızlık zanlıları tutuklandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesinde O.Y.’ye ait iş yerinde meydana gelen ’İş Yerinden Hırsızlık-Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ ve Fevziçakmak Mahallesi Topçular Sokak üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan elde edilen 1 adet çalıntı motosiklet olayları ile ilgili şüpheli 2 şahıs adliyeye sevk edilmişti. Çeşitli hırsızlık suçlarından mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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