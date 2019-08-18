Hırsızlık zanlıları tutuklandı 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt ve Eyüpsultan'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üç şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonda Yusuf K. (18), Yakup B. (22) ve Mehmet Ö'yü (18) yakaladı. Şüphelilerden Yusuf K'nın 20 hırsızlık, yaralama ve mukavemet suçlarından, Yakup B'nin 4 hırsızlık, yağma ve yaralama Mehmet Ö'nün ise 4 hırsızlık, 4 uyuşturucu madde kullanmak ve 4 yaralama suçundan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin bir eve girmeden önce eldiven taktıkları daha sonra birbirlerinin üzerine basarak bir evin penceresine tırmandıkları anlar görülüyor. Pencereden eve giren şüphelinin evden çaldığı eşyaların bulunduğu çantayı aşağıda kendisini bekleyen arkadaşlarına uzattığı anlar bulunuyor.



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