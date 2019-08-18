0553 313 94 23

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

18 Ağustos 2019 Pazar 13:43
Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt ve Eyüpsultan'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üç şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonda Yusuf K. (18), Yakup B. (22) ve Mehmet Ö'yü (18) yakaladı.

Şüphelilerden Yusuf K'nın 20 hırsızlık, yaralama ve mukavemet suçlarından, Yakup B'nin 4 hırsızlık, yağma ve yaralama Mehmet Ö'nün ise 4 hırsızlık, 4 uyuşturucu madde kullanmak ve 4 yaralama suçundan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin bir eve girmeden önce eldiven taktıkları daha sonra birbirlerinin üzerine basarak bir evin penceresine tırmandıkları anlar görülüyor.

Pencereden eve giren şüphelinin evden çaldığı eşyaların bulunduğu çantayı aşağıda kendisini bekleyen arkadaşlarına uzattığı anlar bulunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:43
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) 40 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor
    1. (Özel) 40 yıldır el yapımı ayakkabı..
    2. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    3. Yol kenarına atılan ölü hindiler,..
    4. AK Partili isimden önemli uyarı:..
    5. Nevşehir Belediyesi ekipleri Mustafa..
    6. Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açıldı
    7. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza..
    8. Çanakkale’de 31 mülteci yakalandı
    9. Konya'da oyuncak ayının içine..
    10. Başkan Öndeş’ten Özlem Çerçioğlu’nun..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Dünya duydu,..
    12. Hafriyat kamyonu çukura düştü
    13. Burhaniye’de plaj voleybolu heyecanı
    14. Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı..
    15. Zerdeçal lekesi nasıl çıkar?
    16. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    17. Kayserispor aradığı 10 numarayı buldu!
    18. Gemlik Belediyesi ekiplerinden..
    19. Naz Aydemir: "Taraftarımız bizim..
    20. Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım