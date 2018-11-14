Hırsızlık yaptıkları yere gidince yakalandılar

Antalya'da bir AVM'deki mağazadan iki çanta çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen iki kadın, aynı işyerine 2 gün sonra yeniden gidince yakalandı.



Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'nin zemin katındaki bir mağazada meydana geldi. İşyeri önündeki sergiden iki çanta alan A.T. ve D.A., bir süre çevrelerine bakındıktan sonra ücreti ödemeden ayrıldı. İki kadının hırsızlık sonrası güldükleri kameralara yansırken, durum bir saat sonra fark edildi. Kameraları inceleyen işyeri sahibi Sedat Polat, iki kadının 95 lira değerinde iki çantayı çaldığını fark etti.



Görüntüleri AVM yönetimi ve diğer işyeri sahipleriyle paylaşan Sedat Polat, aynı kişilerin dün öğle saatlerine yeniden geldiğini fark edip AVM görevlilerine ve polise ihbarda bulundu. Gelen polis tarafından gözaltına alınan A.T. ve D.A., polis merkezine götürüldü. Görüntülerle birlikte polise giden Sedat Polat, amacının para olmadığını belirterek, "Yoğunluğumdan yararlanan iki kadın çantaları çalıp gitmiş. Bir saat sonra çantaların çalındığını fark ettik. Yönetimle kamerayı incelediğimizde iki kadının çantaları çaldıktan sonra gülüp oynayarak uzaklaştıklarını fark ettik. Ben 95 liralık çantanın derdinde değilim. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.