Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bağcılar'da 16 Temmuz'da bir evden tablet ve araç anahtarının alınıp otomobilin çalınması ile Beşiktaş'ta 20 Temmuz'da bir evden hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera çalışması yapan ekipler, olayları gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin otomobili çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.