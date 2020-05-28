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Aktüel

Hırsızlık yaparken yakalanan kadının 30 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:32:15 -
Hırsızlık yaparken yakalanan kadının 30 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pazarda hırsızlık yaparken yakalanan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında bir kadının çantasını çalmaya çalışan E.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin, emniyetteki Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında 26 suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Çorlu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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