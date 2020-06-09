  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:17:54 -
Hırsızlık ve yağma suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve yağma suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay ay 3 gün hapis cezası ile aranan Y.A. ve yağma suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı