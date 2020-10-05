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Aktüel Hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı
Aktüel

Hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:02:44 -
Hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de evlerden hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde 3 kadının bir evden hırsızlık teşebbüsünde bulundukları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından adreste bulunan apartmanda 3 kişiyi ellerinde kapı kilitlerini açmak için kullanılan materyaller ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.U'nin 12 suçtan , Z.O'nun 36, E.D'nin ise 3 suçtan faili firar olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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