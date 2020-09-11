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Aktüel Hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibince yakalanması güvenlik kamerasında
Aktüel

Hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibince yakalanması güvenlik kamerasında

Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:10:31 -
Hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibince yakalanması güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'da market sahibinin iki hırsızlık şüphelisini yakalaması ve polise teslim etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Emre Arslan (26), Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki marketine 26 Ağustos'ta girmeye çalışan iki kişiyi kurusıkı tabancayla korkutarak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Arslan, AA muhabirine, mahallede bulunan başka bir marketteki hırsızlığın ardından iş yerinde yatmaya başladığını söyledi.

Sabah saatlerinde iki kişinin kapıyı açmaya çalıştıklarını fark ettiğini belirten Arslan, "İş yerimde kendimi korumak amaçlı kurusıkı silahım vardı. Hemen arkalarından koşup yetiştim. İkisini yakalayıp polisi aradım." dedi.

Öte yandan, yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda market tezgahının arkasında yerde yatan Arslan'ın iki kişinin içeri girmeye çalıştığını fark etmesinin ardından kurusıkı tabancasını aldığı ve şüphelileri yakaladığı görülüyor.

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