Gündem Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. 32 ilde eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin son 2 haftadır süren operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

 

"32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

